Мясо с раскаленными камнями: участник «Адской кухни» рассказал, как приготовить дома любимое блюдо Чингисхана

За плечами знаменитого повара из Ангарска не одна кулинарная битва: «Адская кухня», «Адский шеф», «Белый китель», «Кулинарные детективы» и «Битва пикников», а его наставником был «шеф всея Руси» Константин Ивлев. В этот раз Ёдгор решил приготовить блюдо, возраст которого насчитывает не меньше 800 лет. Но сделать это так, чтобы рецепт смогла повторить на своей кухне любая домохозяйка.