В Уфе на Восточном выезде появятся платные скоростные полосы

Для того, чтобы система корректно считывала данные с транспондера, водителям необходимо правильно закрепить устройство на лобовом стекле автомобиля, заранее проверять и пополнять баланс лицевого счета, соблюдать дистанцию не менее трех метров между авто, убедиться в том, что шлагбаум открыт и сигнал светофора разрешает проезд, выбрать такую скорость движения, которая позволит при возникновении опасности для движения своевременно остановить транспортное средство. В случае, если шлагбаум перед автомобилем закрылся, необходимо обратиться за помощью к сотруднику пункта оплаты.