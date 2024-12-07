В Уфе на Восточном выезде появятся платные скоростные полосы

Обладатели специальных устройств бесконтактной оплаты за проезд, смогут проехать ПВП по этим полосам без остановки. Над ними установят специальные знаки на зеленом фоне.
«Водителям не потребуется остановка транспортного средства перед шлагбаумом, а всего лишь снизить скорость до 30 км/ч. Соответственно, время прохождения пункта взимания платы по такой полосе в среднем в 8 раз быстрее, чем при проезде через полосы с кассиром-оператором».
Также автолюбители с транспондерами смогут проезжать и по другим полосам, над которыми установят знаки на желтом фоне. В этом случае водителям будет необходимо останавливаться перед шлагбаумом и оплатить проезд.
Для того, чтобы система корректно считывала данные с транспондера, водителям необходимо правильно закрепить устройство на лобовом стекле автомобиля, заранее проверять и пополнять баланс лицевого счета, соблюдать дистанцию не менее трех метров между авто, убедиться в том, что шлагбаум открыт и сигнал светофора разрешает проезд, выбрать такую скорость движения, которая позволит при возникновении опасности для движения своевременно остановить транспортное средство. В случае, если шлагбаум перед автомобилем закрылся, необходимо обратиться за помощью к сотруднику пункта оплаты.
Приобрести транспондер можно в центре поддержки и обслуживания «Автодор — Платные Дороги», который расположен на ПВП Восточного выезда по направлению в город. Стоимость — от 4 тысяч рублей. Это устройство действует на всех платных дорогах России.