Олбани
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осторожно, опасно: Из молдавских магазинов изымают партию детских игрушек произведенных в Польше

Из молдавских магазинов изымают партию детских игрушек польского производителя.

Государственная инспекция по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей объявляет об отзыве с рынка детских игрушек PlayPark Transformer TRIX, произведённых компанией KBT Polska. Решение было принято после уведомления польских властей.

Производители и дистрибьюторы в Республике Молдова начали процесс отзыва проданной продукции у посредников и потребителей. Инспекция по защите прав потребителей рекомендует родителям немедленно прекратить использование игрушек и вернуть изделие по месту приобретения, пишет ipn.md.

Эксперты призывают потребителей серьёзно отнестись к этому предупреждению, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.