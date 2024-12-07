Осторожно, опасно: Из молдавских магазинов изымают партию детских игрушек произведенных в Польше

Государственная инспекция по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей объявляет об отзыве с рынка детских игрушек PlayPark Transformer TRIX, произведённых компанией KBT Polska. Решение было принято после уведомления польских властей.
Производители и дистрибьюторы в Республике Молдова начали процесс отзыва проданной продукции у посредников и потребителей. Инспекция по защите прав потребителей рекомендует родителям немедленно прекратить использование игрушек и вернуть изделие по месту приобретения, пишет ipn.md.
Эксперты призывают потребителей серьёзно отнестись к этому предупреждению, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.