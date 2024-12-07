Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, его прирост за сутки может составить до 11 см. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.