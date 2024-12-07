446 человек попали в травмпункты из-за гололеда в Иркутской области за неделю

В больницы Иркутской области попало 446 человек с 28 ноября 2024. Виной всему стала непогода, а точнее — гололед. Об этом КП-Иркутск сообщили в Минздраве региона.
— В зимний период, как правило, увеличивается количество случаев травматизма примерно в 2−3 раза. Ежегодно медицинские работники, начиная с середины ноября, когда температура воздуха резко меняется, работают в усиленном режиме. Это связано с гололедом, а также с предстоящими новогодними каникулами, — прокомментировал министр здравоохранения региона Андрей Модестов.
52 человека положили в больницу с травмами различной степени тяжести. Помогли 394 жителям, а после отпустили домой — долечиваться. Кстати, самыми распространенными травмами зимой являются ушибы, вывихи, переломы и сотрясение головного мозга.
В это время корреспондент КП-Иркутск проверила противоскользящие лайфхаки. Оказалось, что самые действенные способы — это пластырь или клей на подошве ботинка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что четыре ледовые переправы открылись на севере Иркутской области.