446 человек попали в травмпункты из-за гололеда в Иркутской области за неделю

— В зимний период, как правило, увеличивается количество случаев травматизма примерно в 2−3 раза. Ежегодно медицинские работники, начиная с середины ноября, когда температура воздуха резко меняется, работают в усиленном режиме. Это связано с гололедом, а также с предстоящими новогодними каникулами, — прокомментировал министр здравоохранения региона Андрей Модестов.