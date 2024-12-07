В воскресенье будет облачно. Во многих районах пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 4−9 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 4 градусов.
Синоптики предупреждают о гололедице в Беларуси 8 декабря
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики предупреждают о гололедице в Беларуси 8 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно. Во многих районах пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 4−9 м/с.