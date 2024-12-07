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Синоптики предупреждают о гололедице в Беларуси 8 декабря

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики предупреждают о гололедице в Беларуси 8 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Олбани: -3° 3 м/с 68% 755 мм рт. ст.
Источник: БЕЛТА

В воскресенье будет облачно. Во многих районах пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 4−9 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 4 градусов.