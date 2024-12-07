7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики предупреждают о гололедице в Беларуси 8 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.