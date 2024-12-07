В Беларуси стало меньше курящих и изменилась продолжительность жизни

По данным ведомства, 93,1% населения Беларуси удовлетворены состоянием своего здоровья, а продолжительность жизни граждан растет. В 2000 году она составляла 69 лет, в в 2023-м — 74,6. При этом мужчины в среднем живут 69,3 года (почти на шесть лет дольше, чем в 2000-м), а женщины — 79,7 года (ровно на пять лет дольше, чем 24 года назад).