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В Беларуси стало меньше курящих и изменилась продолжительность жизни

В 2023 году по сравнению с 2000-м доля курящих людей в Беларуси снизилась с 26,3% до 22,1%, сообщает Белстат.

Источник: Aliaksei Lepik/CC0

Речь о жителях страны в возрасте 16 лет и старше.

По данным ведомства, 93,1% населения Беларуси удовлетворены состоянием своего здоровья, а продолжительность жизни граждан растет. В 2000 году она составляла 69 лет, в в 2023-м — 74,6. При этом мужчины в среднем живут 69,3 года (почти на шесть лет дольше, чем в 2000-м), а женщины — 79,7 года (ровно на пять лет дольше, чем 24 года назад).

Отмечается, что обеспеченность населения медработниками тоже выросла. На 10 тысяч граждан приходится 61 врач-специалист и 136,5 средних медицинских работников. В 2000-м цифры составляли 46 и 123,2 соответственно.

демография
здоровье