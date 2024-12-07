Расписание пригородных поездов в Крыму изменится с 15 декабря

йстополь — Евпатория будут назначены остановки по станции Верхнесадовая и 1509 километр. А с 15 декабря будет отменена остановка на станции Самохвалово для поезда № 7214/7213 сообщением Евпатория — Севастополь. Вместо этого поезд будет останавливаться на станции 1529 км.