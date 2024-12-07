Расписание пригородных поездов в Крыму изменится с 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.
В общей сложности изменения затронут графики движения почти трех десятков поездов, в том числе сообщением Керчь-Южная Новый парк — Анапа, Симферополь — Феодосия, Джанкой — Феодосия, а также Севастополь — Симферополь.
йстополь — Евпатория будут назначены остановки по станции Верхнесадовая и 1509 километр. А с 15 декабря будет отменена остановка на станции Самохвалово для поезда № 7214/7213 сообщением Евпатория — Севастополь. Вместо этого поезд будет останавливаться на станции 1529 км.
С расписанием движения поездов можно ознакомится на сайте компании-перевозчика.