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Расписание пригородных поездов в Крыму изменится с 15 декабря

Для поезда Севастополь-Евпатория добавят новые остановки.

Источник: Комсомольская правда

Расписание пригородных поездов в Крыму изменится с 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

В общей сложности изменения затронут графики движения почти трех десятков поездов, в том числе сообщением Керчь-Южная Новый парк — Анапа, Симферополь — Феодосия, Джанкой — Феодосия, а также Севастополь — Симферополь.

йстополь — Евпатория будут назначены остановки по станции Верхнесадовая и 1509 километр. А с 15 декабря будет отменена остановка на станции Самохвалово для поезда № 7214/7213 сообщением Евпатория — Севастополь. Вместо этого поезд будет останавливаться на станции 1529 км.

С расписанием движения поездов можно ознакомится на сайте компании-перевозчика.