Мавлиев призвал чиновников быть готовыми к снегопаду в Уфе, который ожидается на следующей неделе

Сегодня, 7 декабря, мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел оперативное совещание. На нем он призвал чиновников и коммунальные службы подготовиться к снегопаду, который ожидается в городе в ближайшие вторник-среду, 10−11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
— Ожидаются очень обильные осадки и практически весь декабрь пройдет в таком режиме. По первому снегопаду организационные выводы сделаны, всем быть готовыми, — сказал сити-менеджер.
Напомним, ранее синоптики рассказали, что температура города в Башкирии упадет до −23 градусов. Правда, пока только ночью.
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