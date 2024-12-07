Мавлиев призвал чиновников быть готовыми к снегопаду в Уфе, который ожидается на следующей неделе

Сегодня, 7 декабря, мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел оперативное совещание. На нем он призвал чиновников и коммунальные службы подготовиться к снегопаду, который ожидается в городе в ближайшие вторник-среду, 10−11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.