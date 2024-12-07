Минтранс сказал про 63 изъятых автомобиля такси в Беларуси

Сказано и про 27 000 транспортных средств, в том числе более 16,6 тысячи машин такси. В Минтрансе обратили внимание на то, что самый высокий показатель по машинам такси в Брестской и Гродненской областях. Что касается автобусов, то называются следующие области. Это Минская, Витебская, Гродненская, Брестская.