Минтранс сказал про 63 изъятых автомобиля такси в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
По информации ведомства, с 1 ноября 2024 года по результатам контрольных мероприятий, проводимых Транспортной инспекцией, было изъято 63 автомобиля, которые использовались при перевозке пассажиров такси без включения в реестр данных об указанных авто.
В Минтрансе также озвучили статистику по наполняемости реестра автомобильных перевозок пассажиров по состоянию на 5 декабря. Так, в названный реестр были включены 246 диспетчеров. В их числе 157 диспетчеров такси.
Также сказано, что в реестр были включены 5300 перевозчиков, или 93%, в том числе 3700 перевозчиков машинами такси. Указывается и включение 33,8 тысячи водителей, в их числе 21 000 водителей такси.
«Практически 100%-е включение водителей отмечается в Брестской, Гродненской и Минской областях», — заметили в ведомстве.
Сказано и про 27 000 транспортных средств, в том числе более 16,6 тысячи машин такси. В Минтрансе обратили внимание на то, что самый высокий показатель по машинам такси в Брестской и Гродненской областях. Что касается автобусов, то называются следующие области. Это Минская, Витебская, Гродненская, Брестская.
Ранее премьер-министр Роман Головченко отреагировал на ситуацию с такси в Минске.
Тем временем КГК решил вопрос с вместимостью ряда минских автобусов в «час пик».
Кстати, весь пассажирский транспорт будет обновлен в Беларуси.