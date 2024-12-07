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Оливер Сайкс из Bring Me the Horizon хочет выпустить новую музыку в 2025-м

Фронтмен британской металкор-группы Bring Me the Horizon заявил о желании представить новую музыку в следующем году. В настоящее время он размышляет над возможностью выпуска «режиссерской версии» последнего альбома коллектива POST HUMAN: NeX GEn (2024).

Источник: Звук

Фронтмен британской металкор-группы Bring Me the Horizon заявил о желании представить новую музыку в следующем году. В настоящее время он размышляет над возможностью выпуска «режиссерской версии» последнего альбома коллектива POST HUMAN: NeX GEn (2024).

Сайкс поделился своими планами во время беседы с изданием «Kerrang!».

Мы так много написали для NeX GEN, так много классных песен, и я думаю, что миру хотелось бы их услышать.

Оливер Сайкс.

фронтмен группы Bring Me the Horizon.

Последний на сегодня альбом Bring Me the Horizon «POST HUMAN: NeX GEn» увидел свет в мае этого года. Пластинка стала продолжением предыдущего полноформатника группы POST HUMAN: SURVIVAL HORROR (2020).