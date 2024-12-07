Как будут развивать командные виды спорта в Узбекистане — подробности

В ведомственных организациях также хотят создать спортивные клубы минимум по трем командным видам спорта. При этом руководители этих организаций будут принимать меры по организации участия трудового коллектива в командных видах спорта в установленные дни после окончания рабочего времени (не реже одного раза в неделю).