Как будут развивать командные виды спорта в Узбекистане — подробности

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Узбекистане начнут развивать командные виды спорта. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий документ, сообщает информационно-правовой портал Norma.
Речь идет о таких видах спорта как волейбол, баскетбол, гандбол, регби, хоккей на траве, водное поло.
Согласно документу, основные направления развития командных видов спорта направлены на:
- повышение интереса молодежи к командным видам спорта, систематическое проведение спортивных соревнований;
- создание спортивного резерва для национальных сборных команд и профессиональных спортивных клубов, а также внедрение оцифрованной системы выявления, отбора и селекции талантливых молодых спортсменов;
- совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки тренеров, судей и специалистов;
- привлечение иностранных специалистов и расширение международного сотрудничества;
- создание современных спортивных объектов по командным видам спорта, укрепление материально-технической базы существующих.
С 2025/2026 учебного года во всех государственных университетах будут организованы спортивные клубы по командным видам спорта, в других государственных вузах — минимум по трем командным видам спорта.
Также с 2025/2026 учебного года будут проводиться спортивные соревнования по командным видам спорта:
«Школьная лига» — среди школьных спортивных клубов средних общеобразовательных школ;
«Студенческая лига» и «Кубок высшего образования» — среди спортивных клубов высших образовательных учреждений;
«Кубок ректора» — на уровне высших образовательных учреждений.
В ведомственных организациях также хотят создать спортивные клубы минимум по трем командным видам спорта. При этом руководители этих организаций будут принимать меры по организации участия трудового коллектива в командных видах спорта в установленные дни после окончания рабочего времени (не реже одного раза в неделю).
В разрезе ведомственных организаций по командным видам спорта планируют проводить соревнования «Кубок руководителя», в разрезе местных хокимиятов — «Кубок хокима».
Победителей и призеров спортивных соревнований будут материально поощрять за счет внебюджетных средств организаторов спортивных соревнований.
С помощью единой электронной системы управления «ERP-sport» будут выявлять и отбирать талантливую молодежь.
Кроме того, документом утверждена «Дорожная карта» по организации регулярных занятий командными видами спорта и дальнейшему их развитию.