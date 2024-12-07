Из-за аварии 28 тысяч жителей Новочеркасска остались без воды

«Сегодня в 03:46 (мск) в Новочеркасске произошел порыв на водоводе диаметром 1000 мм, который пролегает в районе Новочеркасского индустриального парка. По информации компании “Экотехнологии”, под отключение попали 28 тысяч абонентов, проживающих в Промышленном районе города, в микрорайонах Молодежном и Соцгороде», — написал он в телеграм-канале.