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Из-за аварии 28 тысяч жителей Новочеркасска остались без воды

Ростовская область, 7 декабря 2024. DON24.RU. В Новочеркасске произошла крупная коммунальная авария. Без воды остались 28 тысяч местных жителей. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.

Источник: Don24.ru

«Сегодня в 03:46 (мск) в Новочеркасске произошел порыв на водоводе диаметром 1000 мм, который пролегает в районе Новочеркасского индустриального парка. По информации компании “Экотехнологии”, под отключение попали 28 тысяч абонентов, проживающих в Промышленном районе города, в микрорайонах Молодежном и Соцгороде», — написал он в телеграм-канале.

Коммунальщики уже работают на месте аварии. Устранить прорыв обещают сегодня до 18:00.

Для жителей Новочеркасска организовали подвоз воды. В городские котельные также поставляют воду для продолжения работы.

ЖКХ