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В СК РФ взяли на контроль дело о нападении собак на жителей Волгодонска

В Ростовской области бродячие собаки напали на жительницу Волгодонска.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать уголовное дело о нападении бродячих собак в Волгодонске. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 7 декабря.

В соцсетях появилось сообщение о том, что бродячие собаки напали на жительницу Волгодонска. Происшествие случилось 6 декабря. Чудом женщине удалось спастись от своры собак. Однако отловом бездомных животных так и не занялись. Горожане опасаются, что собаки могут напасть и на других людей. Ситуацию также освещали и в местных СМИ. Ранее Александр Бастрыкин поручал представить по ней доклад.

— В производстве СУ СК России по Ростовской области находится уголовное дело. Озвученная информация будет проверена в рамках его расследования, — уточнили в ведомстве.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.