Белорусы стали меньше курить. Это следует из данных Национального статистического комитета, опубликованные в официальном телеграм-канале ведомства.
Согласно данным, количество курящих белорусов в 2023 году составило 22,1% от общей численности населения в возрасте от 16 лет и старше. Отмечается, что число курильщиков в Беларуси, в сравнении с 2000 годом, уменьшилось на 4,2%. По информации Белстата, 93,1% белорусов удовлетворены состоянием своего здоровья.
Ранее Минтранс сказал про 63 изъятых автомобиля такси в Беларуси.
Тем временем белорус снял номера в отелях Минска на украденные с автомойки деньги.
Кстати, уроженка Беларуси Елена Воробей рассказала об операции своей дочери.