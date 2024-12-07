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Белорусы стали меньше курить

Белстат сказал, что белорусы стали меньше курить.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы стали меньше курить. Это следует из данных Национального статистического комитета, опубликованные в официальном телеграм-канале ведомства.

Согласно данным, количество курящих белорусов в 2023 году составило 22,1% от общей численности населения в возрасте от 16 лет и старше. Отмечается, что число курильщиков в Беларуси, в сравнении с 2000 годом, уменьшилось на 4,2%. По информации Белстата, 93,1% белорусов удовлетворены состоянием своего здоровья.

Ранее Минтранс сказал про 63 изъятых автомобиля такси в Беларуси.

Тем временем белорус снял номера в отелях Минска на украденные с автомойки деньги.

Кстати, уроженка Беларуси Елена Воробей рассказала об операции своей дочери.