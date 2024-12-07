Белорусы стали меньше курить

Согласно данным, количество курящих белорусов в 2023 году составило 22,1% от общей численности населения в возрасте от 16 лет и старше. Отмечается, что число курильщиков в Беларуси, в сравнении с 2000 годом, уменьшилось на 4,2%. По информации Белстата, 93,1% белорусов удовлетворены состоянием своего здоровья.