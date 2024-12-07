В Самаре выбрали перевозчиков на 300 городских автобусов

Новые автобусы большой вместимости будут работать на маршрутах № 2, 9, 24, 34. Автобусы № 87 начнет подвозить горожан ближе к станции метро «Кировская», а № 91 будет возить до НФС на улице Советской армии. А еще в Самаре появится новый маршрут № 90, который свяжет микрорайон «Волгарь» и автостанцию «Аврора».