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В Самаре выбрали перевозчиков на 300 городских автобусов

В ближайшее время с ними будут подписаны контракты.

Источник: Freepik

С 1 января свыше трех сотен автобусов выйдут на городские маршруты, заявил и.о. главы города Иван Носков.

Власти уже нашли перевозчиков, в ближайшее время с ними будут подписаны контракты.

«Все машины у перевозчиков не старше 2023 года выпуска. Это принципиальное требование», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, вводится жесткий контроль за работой перевозчиков. Чиновники планируют проверять соблюдение графика, состояние автобусов, возможность безналичной оплаты проезда. Нарушителей будут штрафовать.

Перевозчики также должны будут брендировать автобусы и выдать кондукторам и водителям спецодежду.

Новые автобусы большой вместимости будут работать на маршрутах № 2, 9, 24, 34. Автобусы № 87 начнет подвозить горожан ближе к станции метро «Кировская», а № 91 будет возить до НФС на улице Советской армии. А еще в Самаре появится новый маршрут № 90, который свяжет микрорайон «Волгарь» и автостанцию «Аврора».