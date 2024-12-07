Названа причина громкого хлопка в канализации Краснодара

Как раннее сообщало информагентство, в краевой столице на улице Московской начались работы по восстановлению на месте обвала. Ремонт на объекте планируют завершить за пять дней. На текущий момент специалисты сбивают плитку, чтобы выявить, где еще есть пустоты.