Названа причина громкого хлопка в канализации Краснодара

В центре Краснодара прозвучали громкие хлопки. После мощного звука на тротуаре вылетели крышки из колодцев. На месте побывали специалисты. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу «Краснодаргоргаза».
Напомним, инцидент произошел на пересечении улиц Северной и Садовой. Помимо люков деформировалась также плитка на пешеходной части дороги.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники АО «Краснодаргоргаз», МУП «КТТУ» и представители городской администрации. Специалисты занимались установлением причины и проведением восстановительно-ремонтных работ. На опасном участке перекрыли пешеходную зону.
В ходе обследования было выявлено повреждение газопровода. Его вызвало воздействием высоковольтного электрического кабеля. Специалисты выявили, что при строительстве были нарушены нормы безопасности и охранной зоны. В недопустимой близости установили светофор. Объект демонтировали.
Как раннее сообщало информагентство, в краевой столице на улице Московской начались работы по восстановлению на месте обвала. Ремонт на объекте планируют завершить за пять дней. На текущий момент специалисты сбивают плитку, чтобы выявить, где еще есть пустоты.