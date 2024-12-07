Тимоти Шаламе представил два кавера на песни Боба Дилана

Джеймс Мэнголд, режиссер байопика, рассказал, что для него была важна музыкальность актеров. «Для меня был только один способ снять этот фильм — подобрать актеров, которые были бы по-настоящему талантливы, амбициозны (и смелы!), чтобы сыграть всех изображаемых ими артистов. Чтобы соответствовать этому миру, актеры должны были уметь петь», — цитирует Мэнголда издание Pitchfork.