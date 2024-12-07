Тимоти Шаламе представил два кавера на песни Боба Дилана

Актер Тимоти Шаламе выпустил каверы на Girl from the North Country (1963) и Like a Rolling Stone (1965) Боба Дилана. Эти композиции вошли в саундтрек к байопику о певце «Никому не известный», в котором Шаламе исполнил главную роль.
В треке Girl from the North Country к Шаламе также присоединилась актриса Моника Барбаро, сыгравшая в ленте Джоан Баэз.
Джеймс Мэнголд, режиссер байопика, рассказал, что для него была важна музыкальность актеров. «Для меня был только один способ снять этот фильм — подобрать актеров, которые были бы по-настоящему талантливы, амбициозны (и смелы!), чтобы сыграть всех изображаемых ими артистов. Чтобы соответствовать этому миру, актеры должны были уметь петь», — цитирует Мэнголда издание Pitchfork.
Напоминаем, что премьера фильма «Никому не известный» состоится в США 25 декабря.
Ранее Боб Дилан похвалил актерскую игру Тимоти Шаламе.