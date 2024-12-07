Госстандарт запретил продавать три вида популярного мороженого в Беларуси

Кроме того, по указанной причине под запретом оказалось еще два вида мороженого от названного производителя. Указывается мороженое с заменителем молочного жира шоколадное с шоколадной глазурью с растительным жиром в вафельном сахарном рожке и мороженое с ароматом ванили с шоколадной глазурью с растительным жиром в вафельном сахарном рожке. Все названные виды мороженого запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 9 декабря 2024 года.