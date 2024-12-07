Госстандарт запретил продавать три вида популярного мороженого в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что под запрет попало мороженое с заменителем молочного жира двухслойное с ароматом тутти-фрутти и яблока с фруктово-ягодным наполнителем «Клубничный» в вафельном стаканчике от компании «Фабрика грез» (Нижегородская область, Россия). Выяснилось, что в указанном мороженом массовая доля молочного жира в жировой фазе составила менее 0,1%. Это указывает про замену молочного жира на заменитель в количестве более 99,9% при норме не более 50%.
Кроме того, по указанной причине под запретом оказалось еще два вида мороженого от названного производителя. Указывается мороженое с заменителем молочного жира шоколадное с шоколадной глазурью с растительным жиром в вафельном сахарном рожке и мороженое с ароматом ванили с шоколадной глазурью с растительным жиром в вафельном сахарном рожке. Все названные виды мороженого запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 9 декабря 2024 года.
Три вида российского мороженого попало под запрет в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.
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