«Время прохождения ПВП будет в 8 раз быстрее»: на Восточном выезде запустят полосы для транспондеров

— При использовании выделенных транспондерных полос водителям не потребуется остановка транспортного средства перед шлагбаумом, а всего лишь снизить скорость до 30 км/ч. Время прохождения пункта взимания платы по такой полосе в среднем в 8 раз быстрее, чем при проезде через полосы с кассиром-оператором, — объяснила исполняющая обязанности министра транспорта республики Любовь Минакова.