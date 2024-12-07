«Время прохождения ПВП будет в 8 раз быстрее»: на Восточном выезде запустят полосы для транспондеров

В Уфе 9 декабря на Восточном выезде запустят отдельные скоростные полосы в обоих направлениях для проезда по транспондерам — устройствам бесконтактной оплаты. Их обладатели смогут проехать пункт взимания платы (ПВП) без остановки. Об этом сообщило башкирское правительство.
— При использовании выделенных транспондерных полос водителям не потребуется остановка транспортного средства перед шлагбаумом, а всего лишь снизить скорость до 30 км/ч. Время прохождения пункта взимания платы по такой полосе в среднем в 8 раз быстрее, чем при проезде через полосы с кассиром-оператором, — объяснила исполняющая обязанности министра транспорта республики Любовь Минакова.
Купить транспондер, установить его на автомобиль и пополнить счет водители могут в Центре поддержки и обслуживания «Автодор — Платные дороги». Он расположен на ПВП Восточного выезда в сторону города. Стоимость устройства начинается с 4 тыс. рублей. Оно будет работать на всех платных дорогах России.
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