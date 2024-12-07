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Воронежцам запретят парковаться напротив Музея-диорамы

Парковка транспортных средств будет запрещена в понедельник, 9 декабря, в районе Ленинского проспекта, 94. В городском управлении дорожного хозяйства поясняют, что ограничения связаны с проведением мероприятия у Музея-диорамы.

Источник: РИА "Новости"

В начале следующей недели на Аллее Героев состоится церемония возложения цветов и венков.

Остановка и парковка авто будет невозможна в течение шести часов — с 7.00 до 13.00.

А днем ранее, в воскресенье, 8 декабря, ограничения ждут автомобилистов в Советском районе. Из-за очередного матча «Факел» в районе одноименного стадиона нельзя будет оставлять машины. Также на отдельных участках будет запрещен проезд, в связи с чем изменится движение общественного транспорта. Схема — управление дорожного хозяйства.