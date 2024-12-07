Воронежцам запретят парковаться напротив Музея-диорамы

А днем ранее, в воскресенье, 8 декабря, ограничения ждут автомобилистов в Советском районе. Из-за очередного матча «Факел» в районе одноименного стадиона нельзя будет оставлять машины. Также на отдельных участках будет запрещен проезд, в связи с чем изменится движение общественного транспорта. Схема — управление дорожного хозяйства.