Тарпищева в Казани переизбрали на пост президента Федерации тенниса России

Шамиля Тарпищева переизбрали на пост президента Федерации тенниса России в ходе отчетно-выборной конференции ФТР в Казани.
Тарпищев отметил, что для него это огромная честь. Он поблагодарил спортсменов и присутствующих за труд и совместные успехи.
Кроме того, мэр Казани Ильсур Метшин стал лауреатом национальной премии «Русский Кубок» в номинации «Город тенниса», сообщает пресс-служба мэрии города.
Шамиль Тарпищев возглавляет Федерацию тенниса России с 1999 года. Он является членом исполкома Олимпийского комитета России и Международного олимпийского комитета.