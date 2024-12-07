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Тарпищева в Казани переизбрали на пост президента Федерации тенниса России

Он занимает эту должность с 1999 года.

Источник: Комсомольская правда

Шамиля Тарпищева переизбрали на пост президента Федерации тенниса России в ходе отчетно-выборной конференции ФТР в Казани.

Тарпищев отметил, что для него это огромная честь. Он поблагодарил спортсменов и присутствующих за труд и совместные успехи.

Кроме того, мэр Казани Ильсур Метшин стал лауреатом национальной премии «Русский Кубок» в номинации «Город тенниса», сообщает пресс-служба мэрии города.

Шамиль Тарпищев возглавляет Федерацию тенниса России с 1999 года. Он является членом исполкома Олимпийского комитета России и Международного олимпийского комитета.