Глава СК обратил внимание на незаконный хостел в Екатеринбурге

В информационный центр обратился местный житель, который был не согласен с результатами проверки хостела. Жители многоквартирного дома, где он располагается, опасаются за свою безопасность из-за постояльцев хостела, которые регулярно нарушают общественный порядок. Жильцы уже обращались с жалобами в разные инстанции, но это не принесло результатов.
Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад по этому делу. Главе СУ СК по Свердловской области Константину Мирошниченко поручено возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.
Ранее глава СК запросил доклад по делу о сексуальном насилии над школьником. По данным ведомства, оно было совершено подростками, возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ.