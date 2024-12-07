Глава СК обратил внимание на незаконный хостел в Екатеринбурге

В информационный центр обратился местный житель, который был не согласен с результатами проверки хостела. Жители многоквартирного дома, где он располагается, опасаются за свою безопасность из-за постояльцев хостела, которые регулярно нарушают общественный порядок. Жильцы уже обращались с жалобами в разные инстанции, но это не принесло результатов.