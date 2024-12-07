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Глава СК обратил внимание на незаконный хостел в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о незаконной организации работы хостела на ул. Степана Разина в Екатеринбурге, сообщили в информационном центре ведомства. Местные жители жаловались на поведение постояльцев.

Источник: Коммерсантъ

В информационный центр обратился местный житель, который был не согласен с результатами проверки хостела. Жители многоквартирного дома, где он располагается, опасаются за свою безопасность из-за постояльцев хостела, которые регулярно нарушают общественный порядок. Жильцы уже обращались с жалобами в разные инстанции, но это не принесло результатов.

Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад по этому делу. Главе СУ СК по Свердловской области Константину Мирошниченко поручено возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Ранее глава СК запросил доклад по делу о сексуальном насилии над школьником. По данным ведомства, оно было совершено подростками, возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ.

СК