«Белавиа» сказала о прямых авиарейсах из Бреста в Санкт-Петербург в 2025 году

По словам генерального директора «Белавиа» Игоря Чергинца, в 2025 году планируется запустить прямые авиарейсы между Брестом и Санкт-Петербургом. Он уточнил, что сегодня выполняется 23−24 авиарейса из Минска и Гомеля в указанном направлении.