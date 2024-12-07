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«Белавиа» сказала о прямых авиарейсах из Бреста в Санкт-Петербург в 2025 году

«Белавиа» планирует запустить прямые рейсы между Брестом и Санкт-Петербургом в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

«Белавиа» сказала о прямых авиарейсах из Бреста в Санкт-Петербург в 2025 году, сообщает пресс-служба Брестского облисполкома.

По словам генерального директора «Белавиа» Игоря Чергинца, в 2025 году планируется запустить прямые авиарейсы между Брестом и Санкт-Петербургом. Он уточнил, что сегодня выполняется 23−24 авиарейса из Минска и Гомеля в указанном направлении.

Чергинец сказал, что будет добавлен и Брест. Он выразил уверенность в том, что возможности для этого найдутся.

— Под вопросом запуск рейсов из Витебска, трудно по датам пока еще сказать, но мы очень хотим, — обратил внимание гендиректор белорусского авиаперевозчика.

Кстати, новый авиарейс запускается перед Новым годом из Минска в Китай.

Тем временем Госстандарт запретил продавать три вида популярного мороженого в Беларуси.

Ранее белорусская актриса и телеведущая Ольга Бурлакова назвала причины возвращения из Испании в Беларусь: «Проблемы с медициной, бомжи на улицах, “окупас”.