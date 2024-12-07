«Белавиа» сказала о прямых авиарейсах из Бреста в Санкт-Петербург в 2025 году, сообщает пресс-служба Брестского облисполкома.
По словам генерального директора «Белавиа» Игоря Чергинца, в 2025 году планируется запустить прямые авиарейсы между Брестом и Санкт-Петербургом. Он уточнил, что сегодня выполняется 23−24 авиарейса из Минска и Гомеля в указанном направлении.
Чергинец сказал, что будет добавлен и Брест. Он выразил уверенность в том, что возможности для этого найдутся.
— Под вопросом запуск рейсов из Витебска, трудно по датам пока еще сказать, но мы очень хотим, — обратил внимание гендиректор белорусского авиаперевозчика.
Кстати, новый авиарейс запускается перед Новым годом из Минска в Китай.
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