ДЧС Алматы обратился к горожанам

В ДЧС отметили, что 8 декабря в городе ожидаются сильные осадки в виде снега, а также туман и гололед. Спасатели призвали автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы!
«На основании штормового предупреждения о выпадении осадков рекомендуем автовладельцам не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями», — обратились в ДЧС к алматинцам.
Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:
- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;
- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);
- всегда смотрите перед собой под ноги; следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;
- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома — это места, где чаще всего падают люди.