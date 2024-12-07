Огромные очереди образовались на вход в Эрмитаж в день его 260-летия

К слову, за минувшие 11 месяцев 2024 года один из ведущих музеев России посетили 3,3 миллиона человек. За это время Эрмитажу удалось заработать 2 миллиарда рублей. При этом его директор Михаил Пиотровский подчеркнул, что культурное учреждение регулярно считает деньги и вводить льготы для некоторых категорий населения.