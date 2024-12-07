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Огромные очереди образовались на вход в Эрмитаж в день его 260-летия

Жители и гости Северной столицы ожидают бесплатный билет в музей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 декабря, Эрмитаж отмечает 260-летие. В честь круглой даты вход в музей сделали бесплатным. Жители и гости Петербурга приехали в эту субботу, чтобы прогуляться по императорским залам и оценить шедевры искусства. Однако у дверей культурного заведения образовались длинные очереди. Об этом сообщил корреспондент SPB.KP.RU.

— По состоянию на 15:00 у Эрмитажа находится около 200 человек. Всех пускают примерно один раз в 30 минут, чтобы каждый смог получить бесплатный билет, — рассказал корреспондент.

К слову, за минувшие 11 месяцев 2024 года один из ведущих музеев России посетили 3,3 миллиона человек. За это время Эрмитажу удалось заработать 2 миллиарда рублей. При этом его директор Михаил Пиотровский подчеркнул, что культурное учреждение регулярно считает деньги и вводить льготы для некоторых категорий населения.

выставки и музеи