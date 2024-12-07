Популярный детский фруктовый батончик запретили продавать в Беларуси

В результате проверки выяснилось, что в указанном батончике содержится незаявленный в маркировке диоксид серы в количестве, превышающем 10 мг/кг. В Госстандарте акцентировали внимание на том, что это может спровоцировать аллергические реакции "и противопоказано при отдельных видах заболеваний у детей. Продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 9 декабря 2024 года.