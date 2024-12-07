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Популярный детский фруктовый батончик запретили продавать в Беларуси

Госстандарт Беларуси сказал про запрет на продажу популярного детского батончика.

Источник: Комсомольская правда

Популярный детский фруктовый батончик запретили продавать в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.

По информации ведомства, под запретом оказался фруктовый батончик «Яблоко-ежевика-малина» от компании «Агуша» (Новосибирск, Россия). Указанный батончик предназначен для детского питания с 12-ти месяцев.

В результате проверки выяснилось, что в указанном батончике содержится незаявленный в маркировке диоксид серы в количестве, превышающем 10 мг/кг. В Госстандарте акцентировали внимание на том, что это может спровоцировать аллергические реакции "и противопоказано при отдельных видах заболеваний у детей. Продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 9 декабря 2024 года.

Ранее Госстандарт запретил продавать три вида популярного мороженого в Беларуси.

Тем временем Минздрав Беларуси прокомментировал аварию с сыном певца Александра Солодухи.

Кроме того, подробности ДТП сын Александра Солодухи сообщил у себя в соцсетях: «Я живой, три — пять раз перевернулись».

Случившееся ДТП прокомментировал певец Александр Солодуха: «Машина всмятку, господь бог подарил вторую жизнь».