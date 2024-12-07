TWICE выпустили клип на песню Strategy с участием Megan Thee Stallion

Женская K-pop-группа TWICE представила видео на фит с американской рэпершей Megan Thee Stallion «Strategy». Песня вошла в одноименный мини-альбом южнокорейского коллектива, состоящий из семи композиций.
Меган также приняла участие и в съемках клипа. В ролике можно увидеть, как исполнительница читает рэп на крыше высотного здания.
Песня Strategy стала второй совместной работой TWICE и Megan Thee Stallion. До этого герлз-бэнд принял участие в записи ремикса на хит Меган Mamushi, вошедшего в ее пластинку MEGAN: Act II (2024).
TWICE уже второй раз за год радуют своих поклонников мини-альбомом. До этого девушки выпустили EP под названием With YOU-th (2024).