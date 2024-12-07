Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире

«Я действительно встречался с Трампом, был у него в Мар-а-Лаго, — поделился Пиотровский. — При встрече Трамп сказал: “Эрмитаж — это самый лучший музей в мире”. Это приятно. Это означает, что он действительно был в Эрмитаже, в отличие от Барака Обамы, например, и других. Он замечательно сказал».