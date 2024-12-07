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Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире

Дональд Трамп назвал Эрмитаж самым лучшим музеем мира. Об этом 7 декабря на пресс-конференции, посвященной 260-летию Эрмитажа, рассказал директор музея Михаил Пиотровский.

Источник: EPA/ТАСС

Он упомянул, что ему часто предъявляют претензии, что он встречался с главой США, хотя это было еще до его первого президентского срока.

«Я действительно встречался с Трампом, был у него в Мар-а-Лаго, — поделился Пиотровский. — При встрече Трамп сказал: “Эрмитаж — это самый лучший музей в мире”. Это приятно. Это означает, что он действительно был в Эрмитаже, в отличие от Барака Обамы, например, и других. Он замечательно сказал».

День Эрмитажа в России отмечают 7 декабря. Сегодня одному из главных музеев страны исполнилось 260 лет.

Трамп Дональд