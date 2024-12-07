Обильный снегопад и метели: какая погода ожидает казахстанцев 8 декабря

«В связи с прохождением атмосферных фронтов в восточной половине страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет снег. На юго-востоке и востоке он будет особенно обильным. Также ожидаются гололед и низовая метель», — сообщили в РГП «Казгидромет».