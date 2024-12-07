Обильный снегопад и метели: какая погода ожидает казахстанцев 8 декабря

«В связи с прохождением атмосферных фронтов в восточной половине страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет снег. На юго-востоке и востоке он будет особенно обильным. Также ожидаются гололед и низовая метель», — сообщили в РГП «Казгидромет».
Под влиянием антициклона в западной половине страны ожидается погода без осадков. В целом по республике прогнозируют туманы. На западе, юге и востоке — усиление ветра.
В Астане переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −16−18°, днем −12−14°.
В Алматы ночью облачно и снег. Днем облачно, снег, временами сильный, туман, на дорогах — гололедица. Ветер юго-восточный 0−5 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°, днем −3−5° с дальнейшим понижением.
В Шымкенте переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью и днем −3−5°.