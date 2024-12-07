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Обильный снегопад и метели: какая погода ожидает казахстанцев 8 декабря

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 8 декабря 2024 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Олбани: -3° 2 м/с 63% 755 мм рт. ст.
Источник: Zakon.kz

«В связи с прохождением атмосферных фронтов в восточной половине страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет снег. На юго-востоке и востоке он будет особенно обильным. Также ожидаются гололед и низовая метель», — сообщили в РГП «Казгидромет».

Под влиянием антициклона в западной половине страны ожидается погода без осадков. В целом по республике прогнозируют туманы. На западе, юге и востоке — усиление ветра.

В Астане переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −16−18°, днем −12−14°.

В Алматы ночью облачно и снег. Днем облачно, снег, временами сильный, туман, на дорогах — гололедица. Ветер юго-восточный 0−5 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°, днем −3−5° с дальнейшим понижением.

В Шымкенте переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью и днем −3−5°.