Мэр Уфы Ратмир Мавлиев позвал жителей на совместную прогулку и чаепитие

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев позвал жителей Уфы вместе прогуляться по «Уфимскому ожерелью», а затем попить сай с баурсаком. С таким предложением он обратился в горожанам в своих соцсетях.
Мэр пояснил, что прогулка состоится завтра утром, 9:30. Сбор всех желающих организуют на детской площадке на участке «Жемчужина Авроры» — рядом с Республиканским перинатальным центром. Мавлиев собирается прогуляться с горожанами до ипподрома «Акбузат».
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