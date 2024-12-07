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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев позвал жителей на совместную прогулку и чаепитие

Глава Уфы обратился к жителям с неожиданным предложением.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев позвал жителей Уфы вместе прогуляться по «Уфимскому ожерелью», а затем попить сай с баурсаком. С таким предложением он обратился в горожанам в своих соцсетях.

Мэр пояснил, что прогулка состоится завтра утром, 9:30. Сбор всех желающих организуют на детской площадке на участке «Жемчужина Авроры» — рядом с Республиканским перинатальным центром. Мавлиев собирается прогуляться с горожанами до ипподрома «Акбузат».

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