На территории форта № 5 в Калининграде открыли Аллею Героев

Форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III» построили в 1878 году. Он является объектом культурного наследия федерального значения. В 1979 году получил статус музея истории Великой Отечественной войны. На прилегающей территории обустроили мемориал в память о советских воинах, погибших при штурме форта. С 2010 года сооружение стало экспозицией Калининградского областного историко-художественного музея. В 2023-м на объекте проводили работы по благоустройству.