На территории форта № 5 в Калининграде открыли Аллею Героев — участников штурма оборонительного сооружения. Об этом сообщается на странице Областного историко-художественного музея «ВКонтакте».
На объекте установили 15 стендов с барельефами офицеров и солдат, которые отличились в бою. Аллея растянулась от стелы «Калининград» на въезде в город до форта. Открытие приурочили к Дню Героев Отечества.
Форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III» построили в 1878 году. Он является объектом культурного наследия федерального значения. В 1979 году получил статус музея истории Великой Отечественной войны. На прилегающей территории обустроили мемориал в память о советских воинах, погибших при штурме форта. С 2010 года сооружение стало экспозицией Калининградского областного историко-художественного музея. В 2023-м на объекте проводили работы по благоустройству.