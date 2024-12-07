Ростов оказался в рейтинге городов с самой дорогой продуктовой корзиной

По данным рейтинга, донская столица расположилась на седьмом месте по дороговизне продуктовой корзины. В тройку антилидеров попали Краснодар, Челябинск и Волгоград. Дешевле всего продукты оказались в Москве. Она заняла десятое место. Также бюджетно можно закупиться в Новосибирске, Омске и Красноярске.