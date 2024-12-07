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Ростов оказался в рейтинге городов с самой дорогой продуктовой корзиной

В Ростове-на-Дону продуктовая корзина дороже, чем в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону оказалась одна из дорогих продуктовых корзин. Об этом сообщили эксперты Института Человека РОМИР.

По данным рейтинга, донская столица расположилась на седьмом месте по дороговизне продуктовой корзины. В тройку антилидеров попали Краснодар, Челябинск и Волгоград. Дешевле всего продукты оказались в Москве. Она заняла десятое место. Также бюджетно можно закупиться в Новосибирске, Омске и Красноярске.

Всего в рейтинге оказались 35 товаров повседневного спроса. В среднем, такой набор обойдется в 4302 рубля.