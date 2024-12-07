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Мэрайя Кэри выпустила юбилейное издание альбома Merry Christmas

Американская певица Мэрайя Кэри представила обновленную версию своего праздничного лонгплея Merry Christmas (1994) в честь его 30-летия. Кроме оригинальных треков в расширенное издание вошли записи с выступления артистки в Соборе Иоанна Богослова в 1994 году.

Источник: Звук

Американская певица Мэрайя Кэри представила обновленную версию своего праздничного лонгплея Merry Christmas (1994) в честь его 30-летия. Кроме оригинальных треков в расширенное издание вошли записи с выступления артистки в Соборе Иоанна Богослова в 1994 году.

Мэрайя обратилась к своим поклонникам в социальных сетях и поблагодарила их за любовь к пластинке.

Вы знаете, я не разбираюсь в цифрах, но я по-настоящему горжусь тем, что отмечаю 30-летие выхода этого альбома. Я очень благодарна всем моим поклонникам, которые провели многие рождественские праздники с этими песнями.

Мэрайя Кэри.

певица.

Лонгплей Merry Christmas (1994) также подарил нам песню All I Want For Christmas, мгновенно ставшую хитом. Этот трек ежегодно возвращается в чарты по всему миру за несколько недель до зимних праздников.

Ранее Ви из BTS выпустил свой вариант другой культовой рождественской композиции White Christmas (1942) c голосом покойного Бинга Кросби.