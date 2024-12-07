Власти задумались о запуске автобусов по новым улицам минской Масюковщины. Подробности озвучил заместитель главы администрации Фрунзенского района Андрей Семащук, пишет агентство «Минск-Новости».
Во время прямой линии с замглавы администрации Фрунзенского района, которая состоялась 7 декабря, жители жилого района Домбровка спросили, когда по новым улицам в Масюковщине, движение по которым было открыто 6 декабря, пустят общественный транспорт. Также они поинтересовались, какие именно это будут маршруты. Семащук обратил внимание на то, что необходимо время, чтобы оценить, а также проработать различные маршруты, удобные и полезные как для жителей района, так и для Минска в целом.
— О запуске транспорта мы обязательно проинформируем население заранее, — заметил Андрей Семащук.
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