Власти задумались о запуске автобусов по новым улицам минской Масюковщины

Во время прямой линии с замглавы администрации Фрунзенского района, которая состоялась 7 декабря, жители жилого района Домбровка спросили, когда по новым улицам в Масюковщине, движение по которым было открыто 6 декабря, пустят общественный транспорт. Также они поинтересовались, какие именно это будут маршруты. Семащук обратил внимание на то, что необходимо время, чтобы оценить, а также проработать различные маршруты, удобные и полезные как для жителей района, так и для Минска в целом.