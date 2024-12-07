«Авангард» в Омске прошел проверку крепким соперником с Урала и победил

«Автомобилист» же ответил голом Кузнецова на 31-й, когда на «пятачке» его всего по сути на пару секунд оставили без присмотра. Этого игроку хватило, чтобы быстро бросить и попасть — 1:4. В заключительном периоде уральцы активно атаковали, но как-то быстро стало понятно, что с таким КПД они могут отквитать одну-две шайбы, однако не спасут игру. Либо как минимум спасти ее «шоферам» будет очень тяжело.