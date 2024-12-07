«Авангард» в Омске прошел проверку крепким соперником с Урала и победил

В субботу, 7 декабря, «Авангард» дома в игре чемпионата КХЛ встретился с «Автомобилистом» и победил 4:2. Авторами голов у омской команды стали Иван Игумнов, Райан Спунер, Рид Буше (дважды).
В первом периоде экс-игрок нашей команды Даррен Диц в почти самом дебюте подвел уральцев, схватив удаление. И это большинство для «Авангарда» Райан Спунер реализовал на 3-й минуте. При броске он хитро как бы укрыл шайбу своей же клюшкой, а уже потом бросил — 1:0. Ассистировали ему Якупов и Меркли.
2:0 в середине отрезка стало после гола Игумнова. Он бросил при атаке уже при приземлении на лед, с колена, а пасовали ему тот же Наиль Якупов и Егор Воронков. До перерыва после этого счет не изменился.
Во втором периоде «Авангард» забросил еще дважды, а «Автомобилист» хотя бы «размочил» неприятный для себя счет. Гости по сути со старта двадцатиминутки сменили вратаря — у них вышел Евгений Аликин. Сначала у омичей отличился Рид Буше — на 22-й минуте он замкнул пасы Башкирова и Спунера. Прошла еще минута — и он же оформил дубль, уже с передач Галимова и Спунера.
«Автомобилист» же ответил голом Кузнецова на 31-й, когда на «пятачке» его всего по сути на пару секунд оставили без присмотра. Этого игроку хватило, чтобы быстро бросить и попасть — 1:4. В заключительном периоде уральцы активно атаковали, но как-то быстро стало понятно, что с таким КПД они могут отквитать одну-две шайбы, однако не спасут игру. Либо как минимум спасти ее «шоферам» будет очень тяжело.
Так и получилось. Хотя на последней минуте основного времени «Автомобилист» умудрился вынудить омичей допустить нарушение численного состава и на 16 секунд остаться в меньшинстве. Штраф у хозяев отбывал Заседа. Гости реализовали большинство — забил у них Максим Денежкин. И на этом — все. Матч завершился, 4:2.
Далее «Авангард» сыграет в гостях 17 декабря против «Сибири». Скорее всего, там команду выведет на матч уже новый главный тренер Ги Буше.