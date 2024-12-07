Снежная и капризная. Какой будет предстоящая зима, рассказал синоптик Рябов

В зависимости от региона, продолжительность зимы варьируется от 105 дней на юго-западе до 145 дней на северо-востоке страны. Однако предстоящая зима будет характеризоваться неустойчивой погодой, что приведет к чередованию теплых и влажных воздушных масс с юга с холодными и сухими воздушными массами с севера и северо-востока, вызванными арктическими воздушными потоками.