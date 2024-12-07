Снежная и капризная. Какой будет предстоящая зима, рассказал синоптик Рябов

Робкие попытки зимы насыпать снега пока не засчитываются. Его мало, он быстро тает. Зато сказочные локации растут как на дрожжах. Города становятся все краше. На главной площади страны уже стоит самая высокая в столице елка, высотой 30 метров! Кстати, город осветят 254 километра ярких световых гирлянд. А вот чем порадует предстоящая зима — рассказал синоптик Дмитрий Рябов.
В начале зимы погода была теплой и влажной. И по прогнозам метеорологов, предстоящая зима вообще будет мягкой и теплой.
Ожидается, что среднемесячная температура воздуха будет на 1−3°C выше нормы, которая составляет −5,5°C. Это означает, что зима будет переменчивой, но оттепели будут преобладать над сильными морозами. Однако это прогноз на три месяца в среднем.
В периоды оттепели ожидается облачная погода с осадками, ветром и туманом. Средняя продолжительность оттепели составит от четырех до шести дней. Количество дней с оттепелью варьируется от 25 на северо-востоке до 50 на юго-западе.
В зависимости от региона, продолжительность зимы варьируется от 105 дней на юго-западе до 145 дней на северо-востоке страны. Однако предстоящая зима будет характеризоваться неустойчивой погодой, что приведет к чередованию теплых и влажных воздушных масс с юга с холодными и сухими воздушными массами с севера и северо-востока, вызванными арктическими воздушными потоками.
Перейдем к обсуждению осадков. Их объем, как ожидается, превысит норму для Беларуси.
В среднем за зимний период в стране выпадает 115 мм осадков — это соответствует климатической норме. Осадки чаще всего выпадают в виде снега, но в периоды оттепелей нередко наблюдаются дожди и дожди со снегом. Осадки выпадают примерно через день.
Не обойдется, конечно, и без неблагоприятных и опасных явлений погоды — снегопадов, сильного ветра, метелей, туманов и гололедных явлений. Если оценивать зиму в целом, то она будет относительно мягкой, снежной, но неустойчивой и капризной.