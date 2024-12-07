Умер создатель «Полицейской академии»

Об этом сообщает Deadline.
О смерти Маслански сообщил сценарист первого фильма из серии «Полицейская академия» Пэт Профт.
Американский продюсер умер естественной смертью в больнице в Калифорнии (США).
«Благодарен за встречу с Полом Маслански. Он нанял меня и Нила Израэля для сценария “Полицейской академии”. Первый фильм, который я написал. Пол скончался. Сочувствую Салли и его сыну. Он оставил после себя целый шлейф комедий», — написал коллега продюсера на своей странице в социальной сети Facebook.
«Полицейская академия» выдержала шесть сиквелов, по ее мотивам были сняты два сериала, включая анимационный.
В 1969 году Маслански организовал съемки фильма «Красная палатка» советского режиссера Михаила Калатозова.