Умер создатель «Полицейской академии»

«Благодарен за встречу с Полом Маслански. Он нанял меня и Нила Израэля для сценария “Полицейской академии”. Первый фильм, который я написал. Пол скончался. Сочувствую Салли и его сыну. Он оставил после себя целый шлейф комедий», — написал коллега продюсера на своей странице в социальной сети Facebook.