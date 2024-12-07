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«Е-паслуга» поможет белорусам проверить автомобиль при его покупке

Белорусы смогут проверить автомобиль при покупке через сервис «Е-паслуга».

Источник: Комсомольская правда

«Е-паслуга» поможет белорусам проверить автомобиль при его покупке. Подробности в интервью БелТА сообщил заместитель директора предприятия «Национальный центр электронных услуг» Денис Жуков.

Жуков, говоря про сервис «Е-паслуга», обратил внимание на то, что у человека есть возможность получить комплексную информацию сразу из нескольких государственных источников об истории б/у автомобиля, который он хочет купить. Так, белорус может узнать, находилось ли авто в такси, числится ли оно в угоне, какой пробег у него зафиксирован, какие у него повреждения были и многое другое.

— Это очень широкий спектр электронных государственных услуг, которые могут человеку понадобиться в различных его жизненных ситуациях, — уточнил заместитель директора предприятия «Национальный центр электронных услуг».

Ранее Минтранс сказал про 63 изъятых автомобиля такси в Беларуси.

Тем временем власти задумались о запуске автобусов по новым улицам минской Масюковщины.

Кроме того, ГАИ Беларуси сделала важное заявление для водителей и пешеходов.