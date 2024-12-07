«Е-паслуга» поможет белорусам проверить автомобиль при его покупке

Жуков, говоря про сервис «Е-паслуга», обратил внимание на то, что у человека есть возможность получить комплексную информацию сразу из нескольких государственных источников об истории б/у автомобиля, который он хочет купить. Так, белорус может узнать, находилось ли авто в такси, числится ли оно в угоне, какой пробег у него зафиксирован, какие у него повреждения были и многое другое.