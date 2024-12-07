Хабиров раздал поручения по празднованию Нового 2025 года

В указе руководитель региона создает оргкомитет по подготовке к празднику и назначает его председателем исполняющего обязанности вице-премьера Урала Кильсенбаева. В документе Хабиров поручает провести 25 декабря новогоднюю елку и пригласить на нее детей участников специальной военной операции, военных и сотрудников полиции, погибших при исполнении долга. На республиканскую елку также придут отличники учебы, победители олимпиад, спортивных соревнования, творческих конкурсов, а также дети из многодетных малоимущих семей, с ограниченными возможностями здоровья и сироты.