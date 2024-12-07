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Хабиров раздал поручения по празднованию Нового 2025 года

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о праздновании Нового года.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о праздновании Нового 2025 года. Документ появился на портале правовой информации.

В указе руководитель региона создает оргкомитет по подготовке к празднику и назначает его председателем исполняющего обязанности вице-премьера Урала Кильсенбаева. В документе Хабиров поручает провести 25 декабря новогоднюю елку и пригласить на нее детей участников специальной военной операции, военных и сотрудников полиции, погибших при исполнении долга. На республиканскую елку также придут отличники учебы, победители олимпиад, спортивных соревнования, творческих конкурсов, а также дети из многодетных малоимущих семей, с ограниченными возможностями здоровья и сироты.

Министерству соцзащиты глава Башкирии поручил купить новогодние подарки участникам республиканской елки. Минкульт региона должен будет организовать на зимних каникулах культурные мероприятия. В этом ведомству будут помогать городские и районные администрации.

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