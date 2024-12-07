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МВД составило 12 протоколов на дорожников и ЖКХ из-за плохого содержания дорог

За неделю МВД Беларуси составило 12 протоколов на организации, обслуживающие дороги.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси сообщает, что из-за сложных погодных условий (гололедица, мокрый снег с дождем, туман) в выходные 7 и 8 декабря организовало круглосуточный контроль состояния дорог, в том числе с использованием Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. С 1 декабря из-за плохого содержания дорог в отношении должностных лиц дорожных и коммунальных организаций составлено 12 административных материалов.

Контроль на наиболее аварийно-опасных участков дорог Витебской и Минской областей осуществляют в том числе и наряды спецподразделения ДПС «Стрела». Экипажи ГАИ работают с синими проблесковыми маячками для привлечения внимания водителей и обеспечения безопасных условий движения. ГАИ обращает внимание на зимнюю резину автомобилей, участвующих в движении, на соблюдение водителями скоростного режима.

Кстати, белорусский певец Александр Солодуха сообщил подробности жуткого ДТП, в которое попал с двумя сыновьями: «Машина всмятку, господь бог подарил вторую жизнь» (здесь все подробности).