МВД составило 12 протоколов на дорожников и ЖКХ из-за плохого содержания дорог

МВД Беларуси сообщает, что из-за сложных погодных условий (гололедица, мокрый снег с дождем, туман) в выходные 7 и 8 декабря организовало круглосуточный контроль состояния дорог, в том числе с использованием Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. С 1 декабря из-за плохого содержания дорог в отношении должностных лиц дорожных и коммунальных организаций составлено 12 административных материалов.
Контроль на наиболее аварийно-опасных участков дорог Витебской и Минской областей осуществляют в том числе и наряды спецподразделения ДПС «Стрела». Экипажи ГАИ работают с синими проблесковыми маячками для привлечения внимания водителей и обеспечения безопасных условий движения. ГАИ обращает внимание на зимнюю резину автомобилей, участвующих в движении, на соблюдение водителями скоростного режима.
Кстати, белорусский певец Александр Солодуха сообщил подробности жуткого ДТП, в которое попал с двумя сыновьями: «Машина всмятку, господь бог подарил вторую жизнь» (здесь все подробности).