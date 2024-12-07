МВД составило 12 протоколов на дорожников и ЖКХ из-за плохого содержания дорог

Контроль на наиболее аварийно-опасных участков дорог Витебской и Минской областей осуществляют в том числе и наряды спецподразделения ДПС «Стрела». Экипажи ГАИ работают с синими проблесковыми маячками для привлечения внимания водителей и обеспечения безопасных условий движения. ГАИ обращает внимание на зимнюю резину автомобилей, участвующих в движении, на соблюдение водителями скоростного режима.