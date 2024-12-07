Из Ростова-на-Дону запустят круизный лайнер до Астрахани и Махачкалы

Круизный лайнер с четырьмя палубами будет совершать путешествия до Махачкалы и Астрахани. Всего планируется ввести в работу три таких судна. Они будут следовать по Финскому заливу, Черному, Азовскому, Каспийскому, Белому морям. На борту смогут разместиться 180 пассажиров. Также предусмотрены условия для граждан с ограниченными возможностями здоровья.