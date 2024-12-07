Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада

«Работаем штатно», — сказала представитель справочной службы Домодедово. Аналогичную информацию предоставили в справочных службах Шереметьево и Внуково.
Что же касается данных о выполнении рейсов, то согласно данным онлайн-табло Шереметьево, здесь в числе задерживающихся значатся шесть вылетающих рейсов и 35 прилетающих. Во Внуково с прилетом опаздывают 16 бортов, в Домодедово — 19. Однако большинство задержек находится в диапазоне от 20 минут до 1 часа.
Стоит отметить, что задержки до двух часов являются обычными для аэропортов и задержку менее двух часов Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает. При этом все московские аэропорты являются всепогодными, потому изменения в расписании на фоне неблагоприятных погодных условий, как правило, бывают незначительными. Также специалисты подчеркивают, что задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов, как правило, являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.
А вот в комплексе городского хозяйства столичной мэрии сообщили, что в связи со снегопадом в столице повсеместно ведутся работы по очистке от снега дорог, тротуаров, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и во дворах. «Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы», — заверили в комплексе через свой официальный телеграм-канал. В мэрии призвали автомобилистов быть внимательными в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что сильный снегопад в Москве и Подмосковье сохранится как минимум сутки.