Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада

Стоит отметить, что задержки до двух часов являются обычными для аэропортов и задержку менее двух часов Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает. При этом все московские аэропорты являются всепогодными, потому изменения в расписании на фоне неблагоприятных погодных условий, как правило, бывают незначительными. Также специалисты подчеркивают, что задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов, как правило, являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.