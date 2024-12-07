Снег, метель и гололёд: синоптики объявили штормовое предупреждение

По прогнозам «Казгидромета», 8 декабря в восточной половине Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдёт снег, на юго-востоке, востоке сильный снег, гололёд, низовая метель. В западной половине страны ожидается погода без осадков. По республике синоптики прогнозируют туманы, на западе, юге, востоке — усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.