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All That Remains объявили дату выхода нового лонгплея Antifragile

Американская металкор-группа All That Remains представит свой десятый студийный альбом Antifragile 31 января 2025 года. В него войдут 10 треков, в том числе выпущенные ранее в этом году песни Divine, Let You Go, No Tomorrow и Forever Cold.

Источник: Звук

Американская металкор-группа All That Remains представит свой десятый студийный альбом Antifragile 31 января 2025 года. В него войдут 10 треков, в том числе выпущенные ранее в этом году песни Divine, Let You Go, No Tomorrow и Forever Cold.

Солист All That Remains Филип Лабонте анонсировал выход лонгплея в социальных сетях.

Вы так чертовски долго этого ждали. И я должен сказать вам… Я сгораю от нетерпения наконец-то сказать это. У нас назначена дата релиза! 31 января 2025 года. Отметьте это. Это оно. Ожидание окончено. Время пришло.

Филип Лабонте.

солист All That Remains.

Спродюсировал пластинку Джош Уилбур, известный по работе с Lamb of God, Megadeth, Korn и другими представителями тяжелой сцены.

Последний на данный момент альбом All That Remains под названием Victim of the New Disease увидел свет в 2018 году.

Ранее другой металкор-коллектив Shadows Fall выпустил первую с 2012-го песню In The Grey.