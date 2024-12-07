All That Remains объявили дату выхода нового лонгплея Antifragile

Американская металкор-группа All That Remains представит свой десятый студийный альбом Antifragile 31 января 2025 года. В него войдут 10 треков, в том числе выпущенные ранее в этом году песни Divine, Let You Go, No Tomorrow и Forever Cold.
Солист All That Remains Филип Лабонте анонсировал выход лонгплея в социальных сетях.
Вы так чертовски долго этого ждали. И я должен сказать вам… Я сгораю от нетерпения наконец-то сказать это. У нас назначена дата релиза! 31 января 2025 года. Отметьте это. Это оно. Ожидание окончено. Время пришло.
Филип Лабонте.
солист All That Remains.
Спродюсировал пластинку Джош Уилбур, известный по работе с Lamb of God, Megadeth, Korn и другими представителями тяжелой сцены.
Последний на данный момент альбом All That Remains под названием Victim of the New Disease увидел свет в 2018 году.
Ранее другой металкор-коллектив Shadows Fall выпустил первую с 2012-го песню In The Grey.