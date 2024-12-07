Это рекорд. В Петербурге открылась самая большая ледовая площадка в мире — «Каток у флагштока»

На открытии также присутствовал гендиректор АО «Зенит-Арена» Игорь Краснов. Он пообщался с журналистами, рассказав об особенностях, которые отличают каток от остальных. По словам Краснова, «Каток у флагштока» — самый доступный каток, так как он расположен прямо у выхода со станции метро «Зенит». Для того чтобы покататься среди сосен на берегу залива, не нужно ехать за город.