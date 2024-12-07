В Башкирии простились с погибшим на СВО рядовым Вильдаром Гильязовым

— Был трудолюбивым человеком, мастером на все руки, многое делал по хозяйству, увлекался резьбой по дереву. Не делил работу на мужскую и женскую. Очень заботился о маме. У Вильдара было много друзей, он готов был помочь каждому, — рассказал Инваюта.