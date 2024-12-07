В Башкирии простились с погибшим на СВО рядовым Вильдаром Гильязовым

Накануне в Белорецком районе Башкирии простились с 38-летним рядовым Вильдаром Гильязовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванюта.
Вильдар родом из Белорецка. Здесь он окончил школу № 18. Он рано лишился отца и после девятого класса пошел работать на пилораму, чтобы помогать матери. Затем трудился в канатном цехе на Белорецком металлургическом комбинате.
— Был трудолюбивым человеком, мастером на все руки, многое делал по хозяйству, увлекался резьбой по дереву. Не делил работу на мужскую и женскую. Очень заботился о маме. У Вильдара было много друзей, он готов был помочь каждому, — рассказал Инваюта.
В феврале текущего года Гильязов подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО, где служил в мотострелковом взводе.
В феврале этого года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Служил в мотострелковом взводе. Погиб мужчина почти три месяца назад — 14 сентября.