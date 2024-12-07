Комбинированная иммунотерапия на 60% снизила риск релапса детского лейкоза

Исследователи пришли к такому выводу в рамках клинических испытаний, в которых приняли участие 1,4 тыс. пациентов из Канады, США, Австралии и Новой Зеландии, у которых был выявлен B-клеточный лимфобластный лейкоз. Ученые предложили их родителям принять участие в эксперименте, в рамках которого они получали не только стандартную химиотерапию от рака крови, но и препарат блинатумомаб.