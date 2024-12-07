Комбинированная иммунотерапия на 60% снизила риск релапса детского лейкоза

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Международный коллектив медиков успешно завершил клинические испытания комбинированной иммунотерапии и химиотерапии B-клеточного лимфобластного лейкоза, чье использование позволило врачам на 60% снизить риск повторного появления опухоли среди детей, прошедших курс лечения от этой формы рака. Об этом сообщила пресс-служба канадского Госпиталя для больных детей (SickKids).
«Прорывные результаты этого исследования указывают на существенное увеличение в выживаемости детей. Это принесет огромную пользу для фактически всех детей с недавно выявленным B-клеточным лимфобластным лейкозом и приведет к пересмотру стандартных подходов для лечения данной формы новообразований по всему миру», — заявил доцент Университета Торонто Самит Гупта, чьи слова приводит пресс-служба SickKids.
Исследователи пришли к такому выводу в рамках клинических испытаний, в которых приняли участие 1,4 тыс. пациентов из Канады, США, Австралии и Новой Зеландии, у которых был выявлен B-клеточный лимфобластный лейкоз. Ученые предложили их родителям принять участие в эксперименте, в рамках которого они получали не только стандартную химиотерапию от рака крови, но и препарат блинатумомаб.
Он представляет собой моноклональное антитело, которое было изначально разработано для борьбы с рецидивами B-клеточного лимфобластного лейкоза и одобрено к применению в США в 2014 году. Блинатумомаб соединяется с молекулами белка CD19, присутствующими в больших количествах на поверхности мембраны раковых B-клеток, а также заставляет другой тип иммунных телец, Т-клетки, атаковать и уничтожать их.
Успешное применение блинатумомаба для борьбы с повторно возникшим лейкозом заставило ученых проверить, можно ли использовать эти антитела для повышения эффективности химиотерапии. Проведенные ими клинические испытания показали, что комбинированная терапия резко снизила вероятность повторного развития опухоли в последующие три года после начала терапии.
В среднем, вероятность выживания юных пациентов выросла с 90% до 97,5%, причем для детей из группы риска она выросла с 85% до 94%. В результате этого общий риск релапса B-клеточного лимфобластного лейкоза снизился на 60% по сравнению со стандартной терапией. Это заметно уменьшает вероятность появления опасных для жизни осложнений, связанных с проникновением раковых клеток в ткани мозга и других органов тела, подытожили исследователи.
О лимфобластном лейкозе.
Острый лимфобластный лейкоз является одной из самых распространенных форм рака крови, который поражает детей в возрасте от года до шести лет. Ежегодно он выявляется у примерно 850 тыс. пациентов, большинство которых, порядка 80−85%, страдает от B-клеточной вариации лейкоза. Существующие формы химиотерапии и иммунотерапии позволяют спасти жизни около 90% детей, однако в некоторых случаях у пациентов происходит релапс с поражениями мозга и многих внутренних органов.