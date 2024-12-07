«До середины декабря настоящей зимы в Беларуси не будет». Синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды на неделю с 9 по 15 декабря

Прогноз погоды на предстоящую неделю с 9 по 15 декабря на телеканале ОНТ озвучил синоптик Дмитрий Рябов.
По его словам, на предстоящей неделе настоящую зиму в Беларуси ждать не стоит.
«Декабрь продолжит тенденции осени», — заметил синоптик и отметил, что воздушные массы с Атлантики и Арктики будут противостоять друг другу.
Дмитрий Рябов предупредил белорусов, что погода на предстоящей неделе будет часто меняться, а температура воздуха будет выше нормы на 1−3 градуса. То есть в большинстве дней с 9 по 15 декабря стоит ждать обычную зимнюю температуру в Беларуси «около 0 градусов».
В начале недели править погодный бал будут атмосферные фронты с запада Европы. В понедельник на большей части территории, а во вторник в южных и восточных районах — мокрый снег будет чередоваться с дождем. Не исключены туманы и гололедица на дорогах. Дискомфорта доставит и северный умеренный ветер. Ночная температура воздуха будет колебаться от −2 до +3 градусов. А дневная в понедельник — от −1 до +4 градусов, а во вторник — от −3 до +3 градусов.
В середине недели атмосферное давление повысится, с Балтики в Беларусь придет влажный воздух.
«Ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер будет дуть с запада, его скорость будет умеренной», — сказал Дмитрий Рябов и опять же не исключил туман, слабый гололед и гололедицу. Что касается температуры, то в среду она составит ночью от 0 градусов на западе до −9 градусов на северо-востоке. Днем — небольшой плюс.
Во второй половине недели погоду над Беларусью будет определять антициклон, который расположится над Черным морем. Он принесет с собой облачную с прояснениями погоду без осадков. Ожидается западный умеренный ветер. Ночные температуры воздуха будут около 0 градусов. Дневные в четверг от 0 до +5 градусов, в пятницу чуть холоднее — от −1 до +4 градусов.
В следующие выходные дни погоду в стране обусловит атмосферный фронт с запада Европы, который принесет облачность. В большинстве областей ожидаются осадки в виде снега и дождя со снегом. Дискомфорта доставит сильный северо-восточный и восточный ветер. Не исключены ночные и утренние туманы при влажности воздуха до 90%. Ночные температуры воздуха от −2 до +2 градусов, днем в субботу и воскресенье — от −1 до +4 градусов.
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