«До середины декабря настоящей зимы в Беларуси не будет». Синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды на неделю с 9 по 15 декабря

В начале недели править погодный бал будут атмосферные фронты с запада Европы. В понедельник на большей части территории, а во вторник в южных и восточных районах — мокрый снег будет чередоваться с дождем. Не исключены туманы и гололедица на дорогах. Дискомфорта доставит и северный умеренный ветер. Ночная температура воздуха будет колебаться от −2 до +3 градусов. А дневная в понедельник — от −1 до +4 градусов, а во вторник — от −3 до +3 градусов.