Will.i.am признался, что его вдохновил концерт Тейлор Свифт

Лидер хип-хоп-группы «Black Eyed Peas» will.i.am рассказал, что его вдохновило посещение шоу Тейлор Свифт. После концерта он согласился на резиденцию своего коллектива в Лас-Вегасе. Изначально рэпер и остальные участники группы хотели отказаться от серии концертов.
Will.i.am также заявил, что раньше скептически относился к шумихе вокруг тура Свифт Eras. «Когда люди так сильно хвалят что-то, это не может быть чем-то крутым. Это невозможно», — сказал рэпер в эфире радиостанции SiriusXM.
Однако will.i.am признал, что был не прав. Сразу после концерта певицы он почувствовал прилив сил и вдохновения.
Потом я позвонил нашему менеджменту и спросил: «Эй, предложение из Вегаса все еще в силе? Скажи им “да”… Я только что пришел с шоу Тейлор Свифт, и мы собираемся это сделать (выступить — прим. ред.)».
will.i.am.
рэпер.
Уже известно, что резиденция Black Eyed Peas в Лас-Вегасе пройдет с февраля по май 2025 года.
Ранее было объявлено, что will.i.am и Снуп Догг озвучат мультфильм «Пьер ястреб-голубь».