Олбани
-2°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Will.i.am признался, что его вдохновил концерт Тейлор Свифт

Лидер хип-хоп-группы «Black Eyed Peas» will.i.am рассказал, что его вдохновило посещение шоу Тейлор Свифт. После концерта он согласился на резиденцию своего коллектива в Лас-Вегасе. Изначально рэпер и остальные участники группы хотели отказаться от серии концертов.

Источник: Звук

Лидер хип-хоп-группы «Black Eyed Peas» will.i.am рассказал, что его вдохновило посещение шоу Тейлор Свифт. После концерта он согласился на резиденцию своего коллектива в Лас-Вегасе. Изначально рэпер и остальные участники группы хотели отказаться от серии концертов.

Will.i.am также заявил, что раньше скептически относился к шумихе вокруг тура Свифт Eras. «Когда люди так сильно хвалят что-то, это не может быть чем-то крутым. Это невозможно», — сказал рэпер в эфире радиостанции SiriusXM.

Однако will.i.am признал, что был не прав. Сразу после концерта певицы он почувствовал прилив сил и вдохновения.

Потом я позвонил нашему менеджменту и спросил: «Эй, предложение из Вегаса все еще в силе? Скажи им “да”… Я только что пришел с шоу Тейлор Свифт, и мы собираемся это сделать (выступить — прим. ред.)».

will.i.am.

рэпер.

Уже известно, что резиденция Black Eyed Peas в Лас-Вегасе пройдет с февраля по май 2025 года.

Ранее было объявлено, что will.i.am и Снуп Догг озвучат мультфильм «Пьер ястреб-голубь».